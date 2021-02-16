Песков перечислил точки зрения на программу льготной ипотеки

В настоящее время существуют различные точки зрения на программу льготной ипотеки, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Продление льготной ипотеки может привести к пузырю, но существует точка зрения о том, что продолжение этой ипотеки позволяет решить проблему жилья для россиян», – рассказал представитель Кремля.

Он отметил, что программа способствовала сохранению динамики строительной области в условиях пандемии.

«Есть и экспертные точки зрения: льготные ипотеки приводят к появлению людей, которые могут привести к обманутым дольщикам. Президент поручил проработать этот вопрос», – добавил Песков.

Ранее пресс-секретарь российского лидера сообщил, что решение о продлении программы не принято.

До этого в ЦБ выступили против продления льготной ипотеки под 6,5% во всех регионах. Глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова заявляла, что необходимо завершить льготную программу ипотечного кредитования, «чтобы не приводить к избыточным рискам». Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать снижение ставки по льготной ипотеке в России.