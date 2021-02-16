Законопроект о штрафах за распространение данных силовиков внесли в Госдуму

В Государственную думу внесен законопроект, предусматривающий штрафы до 200 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы за распространение полученных с использованием служебного положения данных силовиков и их близких. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

«Разглашение сведений <...> наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо арестом на срок до четырех месяцев», – указано в тексте проекта.

Кроме того, авторы проекта предлагают включить в статью 183 УК РФ уголовную ответственность за незаконное получение доступа к коммерческой или банковской тайне путем подкупа или шантажа.

Ранее сообщалось, что в мессенджере Telegram появился открытый канал, в котором была опубликована официальная информация о полицейских и росгвардейцах. Впоследствии создатель Telegram Павел Дуров заявил о блокировке ресурсов, публикующих персональные данные участников незаконных акций и силовиков.