Скончался гендиретор сети отелей Marriott International Арне Соренсон

Гендиректор и президент сети отелей Marriott International Арне Соренсон скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщает Reuters.

В компании уточнили, что Соренсон неожиданно ушел из жизни в понедельник, 15 февраля.

При этом Marriott International отметила, что врачи обнаружили у президента сети отелей рак поджелудочной железы в 2019 году. На фоне сложного лечения он принял решение сократить график работы в начале 2021 года.

Компания добавляет, что решение о кандидате на должность нового гендиректора Marriott International будет принято в течение ближайших двух недель.