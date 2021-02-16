Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Деловые новости

close

Adidas AG начинает продажу бренда Reebok

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Немецкая компания по производству спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG начала продажу американского бренда Reebok. Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее решение было принято в рамках разработанной пятилетней стратегии компании, которая будет представлена 10 марта.

«В результате компания решила начать формальный процесс, нацеленный на продажу Reebok», — уточняет компания.

В Adidas AG добавили, что сделка позволит укрепить положение компании на международном рынке, где главным конкурентом является американская компания Nike Inc.

Reebok принадлежит немецкой компании с 2006 года. Adidas AG отмечает, что за 15 лет им не удалось возродить бренд. В частности, компания сообщала, что бренд сильно пострадал от пандемии: во втором квартале 2020 года выручка Reebok упала на 42%.

Ранее Украина пригрозила судом компании Adidas из-за формы с советской символикой.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.