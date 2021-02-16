Adidas AG начинает продажу бренда Reebok

Немецкая компания по производству спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG начала продажу американского бренда Reebok. Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее решение было принято в рамках разработанной пятилетней стратегии компании, которая будет представлена 10 марта.

«В результате компания решила начать формальный процесс, нацеленный на продажу Reebok», — уточняет компания.

В Adidas AG добавили, что сделка позволит укрепить положение компании на международном рынке, где главным конкурентом является американская компания Nike Inc.

Reebok принадлежит немецкой компании с 2006 года. Adidas AG отмечает, что за 15 лет им не удалось возродить бренд. В частности, компания сообщала, что бренд сильно пострадал от пандемии: во втором квартале 2020 года выручка Reebok упала на 42%.

Ранее Украина пригрозила судом компании Adidas из-за формы с советской символикой.