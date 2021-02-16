В Германии рассказали, чем грозит отказ от «Северного потока — 2»

Глава правления Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес рассказал о главных отрицательных последствиях, которые повлечет за собой отказ от «Северного потока — 2». Об этом он написал в авторской статье для Handelsblatt.

Так, по его словам, отказ от газопроекта может стать «фатальным» для Германии, поскольку впоследствии это решение «ударит по ЕС».

Гомес отметил, что такая ситуация приведет к росту цен на электроэнергию и газ, а затем и к массовой потере рабочих мест.

Глава правления Восточного комитета уточнил, что «Северный поток — 2» может помочь компенсировать потери после прекращения добычи «голубого топлива» в Нидерландах с 2022 года.

Кроме того, он подчеркнул, что американский сжиженный природный газ может негативно сказаться на экологии из-за сложного маршрута доставки, технологии производства и условий охлаждения и сжижения.

«В пользу «Северного потока — 2» говорит как раз экологический аспект: этот современный трубопровод лучше защищен от утечек газа, чем старые трубопроводы. А благодаря современной стали «Северный поток — 2» может быть даже заполнен до 70% водородом», — добавил Гомес.

Ранее Администрация США начала переговоры с Германией о пересмотре политики в отношении «Северного потока — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.