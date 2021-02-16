В ФРГ прокомментировали информацию о переговорах с США по «Северному потоку — 2»

Представитель немецкого Минэкономики сообщила, что переговоры, которое ведет правительство ФРГ с международными партнерами, конфиденциальны. Об этом сообщает ТАСС.

По словам собеседницы агентства, Германия может вести любые переговоры, в том числе по «Северному потоку — 2», в закрытом режиме.

«Ничего нового не появилось. Любые переговоры или диалоги мы ведем в закрытом режиме и не комментируем их», — сказала она.



Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников написала, что администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с ФРГ по российскому газопроводу «Северный поток — 2». По словам источника из ФРГ, администрация Байдена начала переговоры с Берлином о будущем газопровода, включая «угрозы санкций» против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». Источник из Госдепартамента добавил, что Соединенные Штаты намерены «следить за активностью по завершению строительства и сертификации трубопровода и, если такая деятельность будет зафиксирована, вынесут решение о применимости санкций».