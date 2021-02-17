США могут дополнительно направить $8,5 млн на реформу здравоохранения на Украине

США могут направить дополнительные $8,5 млн на поддержку реформирования системы здравоохранения Украины, в случае чего общая стоимость американской программы достигнет $37,3 млн. Об этом сказано в документе Агентства США по международному развитию (USAID), выдержки из которого приводит RT.

В нем говорится, что дополнительные средства увеличат вероятность успешного достижения целей программы USAID на Украине, сроки реализации которой затянулись из-за эпидемии коронавируса.

Как отмечается в документе, данная инициатива будет способствовать достижению «общей устойчивости» украинской системы здравоохранения, «ее эффективности и прозрачности», поможет стране лучше реагировать на COVID-19 и другие серьезные угрозы общественному здоровью, «а также укрепит сотрудничество и партнерство USAID с правительством Украины и другими ключевыми вовлеченными сторонами, в том числе с частным сектором».

Ранее сообщалось, что США выделили $250 млн на военную помощь Украине.