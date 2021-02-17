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Деловые новости

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Дворкович назвал преимущества цифровых госвалют над биткоином

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Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович рассказал о преимуществах цифровых государственных валют над биткоином. Его слова приводит РИА «Новости».

Он отметил, что такие валюты могут оказаться более перспективным активом и «иметь более широкое хождение, ликвидность и востребованность», в отличие от биткоина, так как находятся в ведении центральных банков.

По мнению Дворковича, у цифровых госвалют имеется будущее, «они просто будут более удобны, чем обычные валюты».

«Если центральные банки будут их ... (вводить. — Газета.Ru»), регулируя мягким образом, это вполне востребованная тема», — считает Дворкович.

Говоря о недавнем всплеске интереса к биткоину, председатель фонда отметил, что у любого хайпа есть «шанс превратиться в перспективную работающую технологию».

Во вторник, 16 февраля, стоимость биткоина вновь побила рекорд, впервые в истории превысив отметку в $50 тысяч.

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