Только 14% работодателей выделят премии к 23 февраля и 8 марта

Большинство работодателей (80%) не выделают премии сотрудникам ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса Superjob.

Выдавать премии нацелены только 14% компаний, а 7% затруднились ответить на вопрос.

Чаще всего денежное поощрение получают сотрудники малого бизнеса — к 23 февраля готовят премии 18% работодателей, а к 8 марта — 21%. Компании численностью от 100 до 1 тысячи человек чаще готовят подарки — 46% и 49% соответственно.

Отмечается, что премии чаще всего выдают в сферах IT и телекоммуникаций — каждый четвертый работодатель поощрит мужчин и женщин к наступающим праздникам. Подарки для сотрудников готовят в сферах производства, логистики и строительства.

Опрос проводился среди 1000 менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб, ответственных за подбор работников в 184 городах во всех регионах России.

Ранее были названы самые популярные подарки на 23 февраля и 8 марта у россиян.