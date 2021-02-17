Минсельхоз не видит предпосылок для роста цен на яйца и мясо птицы

Минсельхоз РФ работает с производителями для недопущения необоснованного повышения оптовых цен на мясо птицы и яйца. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ведомство.

Там добавили, что ведомство не располагает информацией о повышении отпускных цен со стороны основных поставщиков.

По данным Минсельхоза, среднегодовые цены на продукцию птицеводства практически неизменны в течение нескольких лет, что обусловлено значительным увеличением объемов ее производства в нашей стране и высоким уровнем насыщения внутреннего рынка.

Отмечается, что среднегодовые оптовые цены на мясо птицы в 2020 году были ниже, чем в 2019 году.

Ранее сообщалось, что ретейлеры готовы поднять цены на яйца и курицу после запроса производителей о повышении отпускной стоимости товаров до 10%.