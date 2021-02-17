Законопроект о налогообложении криптовалют прошел первое чтение

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о налогообложении в сфере обращения криптовалют, сообщает ТАСС.

В соответствии с проектом, криптовалюта признается имуществом, а доходы от операций с ней должны облагаться налогом на прибыль и налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). При этом цифровые валюты не будут подлежать амортизации, на связанные с ними операции не будет распространяться налог на добавленную стоимость (НДС).

Кроме того, законопроект предлагает наделить налоговые органы правом запрашивать у банков выписки по счетам физических лиц, которые использовались для операций с криптовалютами. Однако для запроса подобной выписки потребуется одобрение главы или заместителя главы вышестоящего налогового органа или Федеральной налоговой службы (ФНС).

Документ устанавливает, что россияне или люди с видом на жительство в России, а также созданные на территории РФ организации должны будут декларировать операции с криптовалютой на сумму больше 600 тысяч рублей в год. При несвоевременном отчете об операциях и остатках на счете штраф будет достигать 10% от поступления или списания цифровой валюты.

В декабре 2020 года данный законопроект был внесен в Госдуму российским правительством.