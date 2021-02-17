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Деловые новости

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ФАС проверит повышение цен на такси после снегопада

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Федеральная антимонопольная служба проверит сообщения о подорожании такси после снегопада. Об этом рассказала начальник управления регулирования связи и информационных технологий ведомства Елена Заева, пишет РИА «Новости».

«На данный момент в ФАС России поступило несколько обращений по вопросу повышения цен на услуги такси, они будут рассмотрены в установленном порядке», — сказала Заева.

В то же время она подчеркнула, что цены на такси не контролируются государством. В этой области из-за увеличения спроса происходит повышение цен на услуги.

Ранее заммэра рассказал, когда Москву очистят от снега.

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