В Общественной палате предложили ввести еще один выходной

В Общественной палате предложили ввести в России новый праздничный день — День здорового образа жизни. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо члена ОП, руководителя проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева к главе Минздрава Михаилу Мурашко.

Хамзаев напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно обращал внимание на важность формирования здорового образа жизни у граждан. По мнению чиновника, эта идея необходима как для развития отдельно взятого человека, так и для россиян в целом.

Хамзаев считает, что ЗОЖ является одним из основных составных элементов национальной идеи в России.

В связи с этим он предложил министру здравоохранения во Всемирный день здоровья 7 апреля учредить выходной праздничный День здорового образа жизни в России, который жители страны могли бы посвятить занятиям физической культурой и спортом».

Ранее россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе в феврале.