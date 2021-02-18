Набиуллина заявила о невостребованности льготной ипотеки для молодых семей

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что льготная ипотека для молодых семей не очень востребована, и предложила расширить критерии и ввести дифференциацию ставки, передает РИА «Новости».

«Мы видим, например, что программа льготная для молодых семей - она не очень востребована», — сказала глава ЦБ на встрече, организованной Ассоциацией банков России.

По ее словам, по программе льготной ипотеки для молодых семей фиксируются не очень большие суммы. В связи с этим она предлагает расширить критерии поддержки и ввести дифференциацию ставки – например, по количеству детей. Набиуллина добавила, что может быть предложена более широкая программа — в целом по поддержке молодых семей, молодых специалистов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку заняться составлением предложений по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, а также рассмотреть возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей с двумя детьми и более.