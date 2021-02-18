Центробанк в начале лета представит обновленную концепцию цифрового рубля

Центральный Банк России доработает концепцию цифрового рубля и в начале лета вынесет ее на общественное обсуждение. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в четверг, 18 февраля, передает РИА «Новости».

Концепцию цифрового рубля регулятор анонсировал в октябре 2020 года. Предполагается, что цифровой рубль будет представлять из себя уникальный цифровой код, хранящийся в специальном электронном кошельке, и будет полноценным платежным средством, наравне с обычным рублем.

По словам Набиуллиной, большинство представителей банковского сообщества поддерживают розничную двухуровневую модель цифрового рубля, в которой клиентов обслуживают банки, открывая кошельки на платформе Центробанка и проводя операции.

«В ближайшее время мы подведем полный итог общественных консультаций, затем разработаем более подробную концепцию и в начале лета будем ее обсуждать с обществом, с участниками рынка, с банками», — уточнила глава ЦБ.

Она отметила, что следующим шагом будет разработка прототипа платформы и ее тестирование. А также будет необходимо внести изменения в законодательство страны.

Ранее сообщалось, что Центробанк аннулировал лицензию «Банка ПСА Финанс РУС».