В Роструде напомнили о коротком рабочем дне в субботу

Рабочий день в субботу, завершающий длинную рабочую неделю, будет коротким. Об этом заявил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец, пишет РИА «Новости».

Шкловец добавил, что россияне смогут отдохнуть три дня подряд: с 21 по 23 февраля включительно.

«В связи с тем, что 22 февраля является предпраздничным днем, субботний рабочий день сокращается на один час», — сказал Шкловец.

Заместитель руководителя Роструда добавил, что в этом году будет семь коротких рабочих недель.

Ранее эксперты назвали популярные у россиян направления для отдыха на 23 февраля.