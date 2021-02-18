Банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с коронавирусом

Банки зафиксировали подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд рублей. Так преступники отмывали деньги. Об этом пишет РБК со ссылкой на зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина.

Отмечается, что в 2020 году кредитные организации уведомляли Росфинмониторинг о сомнительных операциях с маркировкой «коронавирус».

«В зону особого внимания попали операции со средствами государственной поддержки отраслям и населению, закупки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, [выплаты] на развитие систем здравоохранения», — объяснила замруководителя Росфинмониторинга Галина Бобрышева.

По ее словам, банки направили в ведомство 18 тысяч уведомлений, зафиксировав подозрительные операции на 34 млрд рублей. В связи с этим было возбуждено 21 уголовное дело, обнаружены минимум две крупных схемы.

Ранее сообщалось, что ЦБ подключится к проверке клиентов банками.