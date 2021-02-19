Набиуллина назвала способ повысить доступность ипотеки

Доступность ипотечного кредитования в России нужно повышать с помощью адресных мер, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом она рассказала в беседе с РИА «Новости».

Снижение ставки по ипотеке не должно противоречить тенденциям на рынке, в противном случае существует риск формирования пузырей на финансовом рынке, предупредила глава Центробанка.

Она отметила, что в 2020 году ставка по ипотеке снижалась из-за общего снижения ставок на рынке и программы льготной ипотеки. При этом сейчас данная программа провоцирует рост цен на жилье, во многих российских регионах сниженную ставку по ипотеке уже перекрывают выросшие цены.

«Доступность ипотеки нужно обеспечивать более адресными мерами: поддержкой заемщиков в регионах, молодых семей», – подчеркнула Набиуллина.

Ранее пресс-секретарь российского лидера сообщил, что решение о продлении программы льготной не принято, и привел основные мнения экспертов по данному вопросу.

До этого в ЦБ выступили против продления льготной ипотеки под 6,5% во всех регионах. Глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова заявляла, что необходимо завершить льготную программу ипотечного кредитования, «чтобы не приводить к избыточным рискам». Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать снижение ставки по льготной ипотеке в России.