ЦБ призвал банки поторопиться с переходом на Систему быстрых платежей

Банк России просит кредитные организации ускорить процесс перехода на Систему быстрых платежей (СБП), сообщает РБК со ссылкой на письмо регулятора банкам. Факт получения письма изданию подтвердили в нескольких банках.

Речь идет о внедрении платежей по QR-кодам, переводов от юридических лиц физическим и переводов между физическими лицами по запросу получателя средств, указано в сообщении.

В письме отмечается, что многие организации запланировали внедрение необходимых сервисов на период, приближенный к крайнему сроку.

«Настоятельно рекомендуем активизировать вышеуказанные работы и пересмотреть сроки подключения в сторону их сокращения», – указано в обращении.

В Центробанке прокомментировали данную информацию, напомнив, что системно значимые банки обязаны внедрить нужные сервисы к 1 октября 2021 года, а банки с универсальной лицензией — к 1 апреля 2022 года.

При этом стремление кредитных организаций отложить процедуры на последний момент создает риск несоблюдения сроков, которое может лишить клиентов банков возможности осуществлять указанные платежи.

Ранее сообщалось, что Банк России планирует обязать банки устанавливать для клиентов лимиты на переводы через Систему быстрых платежей (СБП) на уровне не менее 150 тысяч рублей в сутки.