Названы города России с лучшей зарплатой

Москва и Санкт-Петербург лидируют среди российских городов по зарплатными ожиданиями граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса Работа.ру.

Так, 86% респондентов считают, что в столице можно добиться самой высокой зарплаты по специальности. 29% опрошенных выбрали Санкт-Петербург, по 7% — Новосибирск и Екатеринбург, по 6% — Казань и Сочи. .

Специалисты IT-сферы намерены получать ежемесячно в Москве в среднем 126 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 122 тыс. рублей, в Казани — 116 тыс. рублей, в Нижнем Новгороде — 115 тыс. рублей.

Работники сферы маркетинга и СМИ планируют зарабатывать в среднем 123 тыс. рублей в Москве, 115 тыс. рулей в Краснодаре, 100 тыс. рублей в Казани, 79 тыс. рублей в Санкт-Петербурге.

А сотрудники банковской сферы и области финансов рассчитывают на получение 110 тыс. рублей каждый месяц в Новосибирске, 104 тыс. рублей в Екатеринбурге, 101 тыс. рублей в Москве, 95 тыс. рублей в Санкт-Петербурге.

Опрос был проведен в феврале 2021 года среди 4 тыс. жителей России старше 18 лет во всех округах страны.

Ранее сообщалось, что выросли реальные зарплаты россиян.