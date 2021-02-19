В Минпросвещения предложили ввести льготы на покупку семейных путевок

В России могут ввести скидку или налоговый вычет при покупке путевки для семей, которые хотят поехать отдыхать. Об этом заявила глава департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Наталия Наумова, передает ТАСС.

По ее словам, Минпросвещения направило предложение о введении льгот на покупку семейных путевок в Минэкономразвития, Минфин и Ростуризм. Ведомства должны прислать свои отзывы на инициативу.

Наумова добавила, что Минпросвещения РФ предложило Ростуризму добавить в нацпроект пункт про кешбэк при приобретении родителями путевки в детский лагерь.

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