Росавиация не подтвердила возобновление чартерных рейсов из РФ на курорты Египта

В Росавиации опровергли информацию, появившуюся в египетских СМИ о том, что в конце февраля возобновятся чартерные рейсы из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщает ТАСС.

»Росавиация не подтверждает предположения СМИ о возобновлении чартерных полетов в курортные города Египта», — говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве гражданской авиации Египта, между двумя странами есть договоренность о возобновлении чартерных рейсов есть, но даты начала авиасообщения пока нет.

Ранее газета Al-Ahram писала, что авиасообщение между Россией и Египтом будет возобновлено с 28 марта.

В начале этой недели сообщалось, что Россия возобновляет авиасообщение еще с двумя странами.