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Деловые новости

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Цена на медь обновила рекорд 2011 года

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Стоимость меди обновила рекорд по ценовым показателям, превысив отметку 2011 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по данным на 16.54 мск, на бирже Comex цена расчетами на март выросла на 3,01%, до $4,0183 за фунт.

При этом, по итогам торгов на Лондонской бирже металлов (LME) в четверг, 18 февраля, цена за тонну меди с поставкой через три месяца поднималась на 1,94%, до $8553.

В свою очередь показатели алюминия росли на 1,06%, до $2137,5, а цинка — на 1,4%, до $2855,5 за тонну.

Ранее был назван официальный курс евро расчетами на завтра, 20 февраля.

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