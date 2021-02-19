В России министерства обсуждают дополнительные меры поддержки бизнеса

Минэкономразвития России совместно с другими министерствами проводит обсуждения вопроса введения дополнительных мер поддержки российского бизнеса. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что консультации ведутся в рамках соответствующего поручения президента России Владимира Путина.

«Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что Минэкономразвития России активно обсуждает их внутри ведомства и с другими ФОИВами», — уточнили в Минэкономразвития.

Там также добавили, что особое внимание уделяется вопросу льготной кредитной поддержки.

В ведомстве отметили, что российское правительство больше всего акцентирует внимание на сохранении занятости и поддержки рабочих мест.

Ранее стало известно, что правительство подготовило новый антикризисный пакет для бизнеса.