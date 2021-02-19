Маас: ФРГ намерена способствовать завершению строительства «Северного потока — 2»

Глава МИД Германии Хайко Маас высказался о перспективе строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает агентство DPA, которое приводит выдержки его интервью новостному порталу «The Pioneer».

По его словам, немецкие власти намерены способствовать завершению реализации данного проекта.

«Главный приоритет — создать условия для завершения (строительства. — «Газета.Ru») этого трубопровода», — подчеркнул Маас.

От других комментариев по данному вопросу он отказался.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос о статусе «Северного потока — 2» закрыт для «уважающих закон» людей.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.