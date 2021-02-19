Германия выделит дополнительные 1,5 млрд евро на борьбу с пандемией

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении властей направить дополнительные средства для поддержки программы по борьбе с пандемией коронавируса нового типа. Об этом сообщает Zeit.Online.

По ее словам, власти планируют противостоять проблеме распространения COVID-19 и финансировать программу вакцинации от коронавируса COVAX.

Она отметила, что правительство планирует выделить для этих целей 1,5 млрд евро.

«Я рада, что Германия сможет выделить дополнительные средства в размере 1,5 млрд евро», — подчеркнула Меркель.

К настоящему моменту власти Германии уже направили на борьбу с пандемией около 3 млрд евро.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 110,9 млн заболевших, свыше 85,8 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли. В России выявили более 4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».