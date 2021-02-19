Белоруссия предложила России расширить железнодорожные и авиарейсы. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и коммуникаций республики.

Предложение было выдвинуто на прошедшем в Москве заседании координационной комиссии по формированию и обеспечению функционирования объединенной транспортной системы Союзного государства.

«Российской стороне предложено увеличить периодичность следования поезда в сообщении Минск-Москва до ежедневной с организацией посадки/высадки пассажиров на станции Орша-Центральная и возобновить курсирование поездов до Санкт-Петербурга и Адлера», — говорится в сообщении.

Делегации стран также выразили желание вернуть авиасообщение до уровня, предшествующего пандемии коронавируса. Белоруссия предложила увеличить число рейсов по уже имеющимся маршрутам и позволить самолетам летать в Калининград и Сочи.

Российская сторона ответила, что проработает предложение.

Ранее Москва и Минск подписали соглашение о перевалке нефтепродуктов через порты РФ.