В Госдепе не стали раскрывать суть переговоров с ЕС по проекту «Северный поток — 2»

В Госдепе заявили, что не будут раскрывать детали переговоров по газопроводу «Северный поток — 2» с европейскими партнерами. Об этом сообщает ТАСС.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс отметил, что консультации носили частный характер.

По его словам, американские власти остаются приверженными своей оценке газопровода как «плохой сделкой» для Европы.

Ранее Bloomberg узнало, что США представят новые санкции против «Северного потока — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.