Россия и Белоруссия обсуждают перенаправление средств с кредита на АЭС

Россия и Белоруссия обсуждают возможность использования остатков экспортного кредита в $10 млрд, выданного на строительство АЭС в 2011 году. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на министерство финансов республики.

По данным Минфина, ожидаемая стоимость сооружения БелАЭС будет меньше, чем размер предоставляемого финансирования.

«Учитывая это обстоятельство, правительства двух стран рассматривают возможность использования остатка средств указанного государственного экспортного кредита для реализации иных инвестиционных (инфраструктурных) проектов, представляющих взаимный интерес сторон», — говорится в сообщении.

Москва и Минск обсуждают возможность направления этих средств на нужды других проектов, отмечается в сообщении. При этом размер суммы и конкретные цели не уточняются.

По данным Минфина РФ, в сентябре 2020 года Белоруссия использовала только $4,5 млрд от общей суммы.

Соглашение о предоставлении российского кредита для строительства АЭС было подписано 25 ноября 2011 года. Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область).