Фабрика в Норильске после обрушения цеха продолжит работу

Норильская обогатительная фабрика ООО «Медвежий ручей» после обрушения продолжает работу с ограничениями. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Заполярного филиала «Норникеля».

«Норильская обогатительная фабрика продолжает работу с ограничениями, связанными с проведением аварийно-спасательных работ», — говорится в сообщении.

Ранее в Норильской обогатительной фабрике в дробильном цеху произошло обрушение. По данным СК, под завалами могут находится восемь человек, двое спаслись самостоятельно. Четверых пострадавших достали спасатели, один из которых позже скончался в машине «скорой». Еще одного нашли под завалами мертвым. Сообщалось, что под завалами могут оставаться два человека. Площадь обрушения составила порядка 1 тыс. кв. м.