Банки России попросили о праве отказывать в переводах по решению суда

Российские банки обратились в Минюст с просьбой получить право не выполнять в ряде случаев решения судов о переводе средств. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР).

Речь идет о взыскании фиктивно созданной задолженности для отмывания или обналичивания денег.

В соответствующем письме говорится о необходимости дополнить законопроект Минюста и Центробанка России, предложивших зачислять средства по исполнительным документам только на счета в российских кредитных организациях, даже если получателем денег выступает нерезидент. Регуляторы поддерживают эту идею, однако, как указано в письме, хотят дополнить ее.

Ранее сообщалось, что в России сократился объем денежных переводов за границу.