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Деловые новости

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Туристы из России смогут поехать на Кипр не раньше апреля

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Кипр начнет принимать туристов из России не раньше 1 апреля, передает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Никосии.

Диппредставительство получило такую информацию от кипрского министерства транспорта, коммуникаций и общественных работ.

«В Минтрансе Кипра подтвердили предположения, что с 1 марта и ориентировочно до 1 апреля Россия, скорее всего, будет занесена в так называемую серую категорию в реестре кипрского министерства здравоохранения», — рассказали в посольстве.

Там добавили, что серая категория исключает возможность приезда россиян на остров.

Ранее сообщалось, что Кипр возобновит выдачу туристических виз россиянам.

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