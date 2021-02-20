Минфин предложил распространить льготную ипотеку на строительство частных домов

Министерство финансов России предложило распространить льготную программу «Семейная ипотека под 6% годовых» на строительство частных домов, передает ТАСС.
«Речь идет об ипотечных кредитах, которые выдаются на приобретение земельного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке», — говорится в сообщении.
Накануне, 19 февраля зампред правительства РФ Марат Хуснуллин До этого глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что льготная ипотека для молодых семей не очень востребована, и предложила расширить критерии и ввести дифференциацию ставки.
До этого глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что льготная ипотека для молодых семей не очень востребована, и предложила расширить критерии и ввести дифференциацию ставки.