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Деловые новости

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Минфин предложил распространить льготную ипотеку на строительство частных домов

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Министерство финансов России предложило распространить льготную программу «Семейная ипотека под 6% годовых» на строительство частных домов, передает ТАСС.

«Речь идет об ипотечных кредитах, которые выдаются на приобретение земельного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке», — говорится в сообщении.

Накануне, 19 февраля зампред правительства РФ Марат Хуснуллин предположил, что льготную ипотеку могут продлить в России и после 2024 года. При этом он добавил, что механизмы программы могут быть изменены.

До этого глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что льготная ипотека для молодых семей не очень востребована, и предложила расширить критерии и ввести дифференциацию ставки.

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