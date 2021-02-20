В Центробанке заявили, что коронавирус все меньше влияет на экономику России

Влияние коронавируса на экономику России снижается, пишет ТАСС со ссылкой на доклад Центробанка о денежно-кредитной политике.

«Риски для реализации базового сценария остаются на повышенных уровнях, однако влияние эпидемической обстановки на экономику постепенно уменьшается», — говорится в документе.

Тем не менее, подчеркивается, что ухудшение ситуации все еще нельзя исключить, потому что появляются новые штаммы коронавируса, а вакцинация в некоторых странах откладывается.

Ранее в мире число привившихся от коронавируса превысило 200 миллионов.