В МИД Литвы предложили заморозить строительство «Северного потока-2» до выборов в РФ

Глава МИД Литвы Габриелиус Ландсбергис обратился к Евросоюзу с предложением заморозить строительство газопровода «Северный поток-2» до проведения в России парламентских выборов, передает Reuters.

По его словам, газопровод все чаще становится объектом внимания со стороны европейских политиков в контексте обсуждения новых санкций против России из-за репрессий в отношении оппозиции. При этом Германия все также защищает трубопровод, называя его исключительно коммерческим, указал министр.

Ландсбергис считает, что «замораживание» проекта «может быть компромиссом».

Он пояснил, что не предлагает отменить строительство, а только приостановить работы до того момента, «когда будем иметь дело с демократически избранным» правительством РФ.

Глава литовского внешнеполитического ведомства также заявил, что Европа не сможет сохранить свое единство, если при помощи нового пакета санкций не отправит для России «правильный сигнал».