Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Деловые новости

close

В МИД Литвы предложили заморозить строительство «Северного потока-2» до выборов в РФ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Глава МИД Литвы Габриелиус Ландсбергис обратился к Евросоюзу с предложением заморозить строительство газопровода «Северный поток-2» до проведения в России парламентских выборов, передает Reuters.

По его словам, газопровод все чаще становится объектом внимания со стороны европейских политиков в контексте обсуждения новых санкций против России из-за репрессий в отношении оппозиции. При этом Германия все также защищает трубопровод, называя его исключительно коммерческим, указал министр.

Ландсбергис считает, что «замораживание» проекта «может быть компромиссом».

Он пояснил, что не предлагает отменить строительство, а только приостановить работы до того момента, «когда будем иметь дело с демократически избранным» правительством РФ.

Глава литовского внешнеполитического ведомства также заявил, что Европа не сможет сохранить свое единство, если при помощи нового пакета санкций не отправит для России «правильный сигнал».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.