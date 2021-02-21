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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в &laquo;нормандском формате&raquo;, 9 декабря 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в &laquo;нормандском формате&raquo;, 9 декабря 2019 года

Украина ввела санкции против «Спортмастера»

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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против компании Sportmaster Operations, которая зарегистрирована в Сингапуре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ украинского лидера.

Зарегистрированная в Сингапуре компания Sportmaster Operations Pte. Ltd владеет сетью магазинов спортивных товаров «Спортмастер» на Украине, а также в России, Белоруссии, Казахстане, Польше и Китае.

Санкции против компании вводятся на три года, они предусматривают ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов и перевозок по территории страны, а также запрет вывода капиталов за пределы Украины и ряд других ограничительных мер.

Ранее сообщалось, что Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении 19 юридических и восьми физических лиц. Под санкции попал в том числе и лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук.

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