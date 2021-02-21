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Деловые новости

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Эксперты назвали худший сценарий для Украины

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Эксперты спрогнозировали наихудший сценарий для Украины после окончания сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом сообщает издание «Апостроф».

Так, банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса отметил, что страна имеет запас прочности до лета: «мы сможем пропетлять и проблем не почувствуем».

Старший аналитик инвестиционной компании «Альпари» Вадим Иосуб согласился с такой позицией и добавил, что Украина еще может получить следующий транш от МВФ, если выполнит требования фонда весной. По его мнению, в ином случае ситуация в стране сильно ухудшится.

Кроме того, он уточнил, что это усугубит уже имеющиеся проблемы в виде коррупции, карманного правосудия и олигархии.

«А для украинцев это будет означать постоянную бедность по примеру латиноамериканских стран», — подчеркнул Иосуб.

При этом он заметил, что прекращение сотрудничества с МВФ приведет к возникновению трудностей с покрытием дефицита бюджета и снижению резервов, удорожанию обслуживания госдолга и сокращению инвестиций.

Миссия МВФ в декабре прошлого года приступила к работе по пересмотру программы stand-by. Глава минфина страны Сергей Марченко 28 января сообщал, что работа миссии фонда продлена на Украине на 7-10 дней.

Ранее стало известно, что миссия МВФ окончила свою работу на Украине.

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