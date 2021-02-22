Юрист дала совет, что делать с «лишней» зарплатой

Руководитель HR-службы юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская рассказала, что если работодатель допустил ошибку и начислил работнику лишнюю зарплату, а тот не соглашается ее вернуть, придется обращаться в суд, передает агентство «Прайм».

По словам эксперта, трудовое законодательство почти не защищает работодателя в такой ситуации. При этом излишне начисленные суммы можно удержать с письменного согласия работника, указала Краснянская.

Также в статье 137 ТК России прописано, что зарплата, которая была излишне выплачена сотруднику, может быть взыскана лишь в случаях счетной ошибки, признания вины или неправомерных действий работника судом или органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

Краснянская подчеркнула, что в других случаях с работника невозможно удержать излишне выданную сумму заработка.

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