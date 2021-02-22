Эксперты заявили, что ипотечный «пузырь» пока не грозит России

Ипотечный рынок в России, несмотря на некоторые негативные сигналы, находится в стабильном состоянии и «пузырь» ему не грозит. С таким мнением выступили опрошенные РИА «Новости» эксперты.

Среди негативных моментов, которые заметны на рынке и осложняют ситуацию, — рост просрочки по ипотечным кредитам, снижение доходов населения и растущая безработица, заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Аяз Алиев. При этом объем просроченных кредитов составляет 1% и эта цифра не считается опасной. Тревогу стоит бить при приближении уровня ипотечных кредитов к 10-12%.

«Ситуация пока в целом устойчивая», — добавил Алиев.

С ним согласен эксперт, партнер группы компаний SRG Борис Терехов. Он подчеркнул, что ЦБ РФ отслеживает привила кредитования, чтобы предотвратить высокорисковую ипотеку.

Действия правительства и Банка России позволят избежать негативного сценария на ипотечном рынке, заключили эксперты.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, как повысить доступность ипотеки. Для этого нужно предоставить льготы заемщикам в некоторых регионах, где вводится мало жилья. Пониженную ставку в 6,5% можно оставить также молодым семьям. Но при этом сохраняются опасения по поводу появления на ипотечном рынке финансового пузыря.