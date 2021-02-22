Нефть дорожает на фоне неопределенности по поводу восстановления добычи в США

Цены на нефть эталонных марок выросли на более чем на 1% в ходе торгов в понедельник, 22 февраля. Эксперты считают, что рост связан с неопределенностью относительно восстановления нефтедобычи в США, передает «Интерфакс».

По данным торгов на 8.17 мск, стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent увеличилась на 1,29% и составляет $63,72 за баррель. Цена на нефть WTI на апрель к этому времени составила $59,93 за баррель, что больше на 1,13%, по сравнению с уровнем на закрытии предыдущих торгов.

По мнению экспертов, некоторые компании восстановили добычу нефти в Техасе, однако пока не ясно, будет ли она восстановлена в полном объеме.

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