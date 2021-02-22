Эксперт рассказал, для чего банки используют данные о геолокации клиентов

Российские банки используют данные о местонахождении и недавних передвижениях клиентов для оценки их платежеспособности или блокирования сомнительных операций. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова.

По его словам, дольше всего используется примерная оценка местоположения по IP-адресу.

«Если клиент пытается войти в интернет-банк из другой страны, то это может вызвать подозрения», — сказал специалист, отметив, что определить конкретную улицу или дом можно при доступе к базе данных интернет-провайдера.

Он добавил, что таким же образом построена модель борьбы с карточным мошенничеством.

«Сейчас вместо IP-адреса можно использовать геолокацию мобильного устройства – она более точная. Устройство само видит свою локацию через GPS и может делиться с разработчиками приложений или операционной системы», — рассказал Достов.

Кроме того, можно получить сведения о местонахождении и перемещениях клиента от сотовых операторов, однако этот метод очень дорогостоящий.

Эксперт обратил внимание на то, что такая информация полезна не только для борьбы с мошенничеством, но и для оценки платежеспособности. Сведения о клиенте изучаются в совокупности, чтобы понять, например, стоит ли ему предлагать дорогой кредит.