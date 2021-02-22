Рубль снижается к доллару и немного растет к евро

На открытии торгов в понедельник, 22 февраля, курс доллара показал положительную динамику, а евро — отрицательную.

По данным Мосбиржи на 10.01 мск, курс доллара вырос на 11 коп. и составил 74,19 руб. Евро опустился на 4 коп., до 89,85 руб.

Индекс Мосбиржи в начале торгов увеличился на 0,17%.

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Ранее стало известно, что цены на нефть эталонных марок выросли на более чем на 1% в ходе торгов в понедельник, 22 февраля. Эксперты считают, что рост связан с неопределенностью относительно восстановления нефтедобычи в США.