Финансисты раскрыли оптимальный размер накоплений на «черный день»

Эксперты рассказали «Прайму» о необходимой для российских семей «финансовой подушке безопасности», которая изменилась в связи с пандемией.

По словам основателя и СЕО финтех-компании «Деньги Вперед» Павла Гужикова, сбережения семьи на «черный день» в условиях пандемии должны составлять сумму от шести до девяти месячных расходов семьи.

Немного другого мнения придерживается финансовый консультант FCP Financial Management Ltd Исаак Беккер, который рекомендует россиянам накопить еще больше денег. Он считает, что «финансовая подушка» семьи должна позволить «продержаться» 6 —12 месяцев при тех или иных обстоятельствах.

«Такой запас позволит более уверенно смотреть в будущее, не очень боятся, например, добровольного или вынужденного ухода с работы одного из супругов и других не менее «приятных» сюрпризов судьбы», — отметил Беккер.

По данным Росстата, в 2020 году средний размер расхода на одного человека в семьях с двумя детьми составил 15,1 тыс. рублей.

Ранее эксперты заявили, что ипотечный «пузырь» пока не грозит России.