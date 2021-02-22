Япония приостановила полеты нескольких Boeing 777 из-за отказа двигателя в США

Япония временно запретила полеты самолетов Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000 после того, как двигатель такого лайнера United Airlines в США загорелся во время полета. Об этом сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что запрет на эксплуатацию таких самолетов в Японии ввело министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма.

Кроме того, японское ведомство рассчитывает собирать сведения об инциденте с двигателем в сотрудничестве с Федеральным управлением гражданской авиации США.

20 февраля из-за неисправности двигателя обломки обшивки пассажирского Boeing 777, который летел из Денвера в Гонолулу, упали на жилой район в американском штате Колорадо.

Ранее Boeing рекомендовала приостановить полеты лайнеров 777 из-за ЧП в Колорадо.