Лукашенко заявил, что одолженные РФ для Белоруссии деньги не были выброшены на ветер

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего визита в Сочи 22 февраля выразил благодарность российскому коллегу Владимиру Путину за помощь экономике его страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Я, конечно, очень благодарен Вам за ту поддержку, которую Вы оказываете экономике Белоруссии. Должен Вас проинформировать, что это не зря, деньги не выброшены на ветер», — заявил белорусский лидер.

В декабре 2020 года Россия и Белоруссия подписали соглашение о предоставлении Минску кредита на $1 млрд. В соответствии с условием соглашения, первый транш кредита в размере $500 млн был предоставлен Белоруссии до конца 2020 года, второй в таком же размере — в 2021 году.

Ранее Лукашенко заявил, что не намерен просить у российского коллеги Владимира Путина денег во время своего запланированного приезда в Россию.