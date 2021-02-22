Лукашенко: почти все «дорожные карты» РФ и Белоруссии готовы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что почти все «дорожные карты» по разным сферам сотрудничества Москвы и Минска ожидают подписания. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, Россия и Белоруссия договорились по 33 направлениям сотрудничества.

«Сегодня мне посол Семашко докладывал, что из 33 может быть осталось шесть-семь «дорожных карт», над которыми наши правительства работают, а все остальные в принципе готовы к подписанию», — сказал Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее в Сочи началась встреча Путина и Лукашенко. Главы государств должны подробно обсудить широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах.