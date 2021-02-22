США ввели санкции против еще одного занятого в строительстве «Северного потока» судна

США ввели санкции против судна-трубоукладчика «Фортуна», занятого в строительстве газопровода «Северный поток — 2», а также против его владельца «КВТ-РУС». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление американского минфина.

Судно попало под ограничения по закону «О противодействии противникам Америки через санкции» 19 января. Теперь оно будет под санкциями по закону США «О защите европейской энергетической безопасности».

Ранее республиканцы раскритиковали президента США Джо Байдена за позицию по «Северному потоку — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.