Госдеп оценил эффективность санкций против «Северного потока — 2»

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс прокомментировал решение американского минфина ввести санкции в отношении «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что в Белом доме считают хорошей выбранную в отношении газопровода стратегию.

По его словам, в новой администрации США считают «Северный поток — 2» «плохой сделкой», которая «противоречит целям Европы в области энергетики».

После этого журналисты попросили представителя Госдепа уточнить, с какой именно точки зрения проект является плохим.

«Мы говорим в плане геополитики. Мы обеспокоены тем влиянием, которое он обеспечит России, тем рычагом влияния на некоторых наших самых близких союзников и партнеров в Европе, который он предоставит российскому режиму», — подчеркнул Прайс.

Ранее власти США ввели санкции против судна-трубоукладчика «Фортуна», занятого в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.