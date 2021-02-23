Германия выделит 10 млн евро на помощь семьям на востоке Украины

Немецкое посольство в Киеве заявило, что правительство Германии намерено выделить средства для поддержке семей на востоке Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно заявлению дипмиссии, проект «Совместно» Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) получит 10 млн евро.

Отмечается, что проект захватывает свыше 500 тыс. человек, проживающих на востоке Украины.

«Основное внимание проекта уделяется инклюзивному образованию, стабильному доступу к чистой воде и общественной активности молодежи», — подчеркнули в посольстве.

Кроме того, выделенные средства направят на обеспечение физической доступности образовательных учреждений. Ожидается, что все эти меры будут способствовать благополучию семей и социальной сплоченности.