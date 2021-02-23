Минтруд может расширить списки работ, дающих право на досрочную пенсию

В Минтруде России предложили увеличить списки работ, которые дают право на досрочное получение страховой пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».

Так, ведомство планирует включить в этот перечень периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования сотрудников, которые являются условием выполнения работниками определенных видов деятельности.

Как уточняет издание, в этот период сотрудники смогут сохранить свои рабочие места и зарплаты, при этом работодатель переводит взносы на пенсионное страхование.

В настоящем законодательстве срок обучения не входит в рабочий стаж. Кроме того, право по досрочному выходу на пенсию имеют представители вредных и опасных условий труда, например шахтеры, врачи, спасатели.